100.000 Euro Förderung : Film- und Medienstiftung NRW schreibt Gerd-Ruge-Stipendium aus

Die Film- und Medienstiftung NRW schreibt in diesem Jahr zum 21. Mal das Gerd-Ruge-Stipendium aus. Das Stipendium unterstützt junge Filmemacher und -macherinnen bei der Entwicklung eines für das Kino geplanten Dokumentarfilmes mit 100.000 Euro, wie die Stiftung am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Bewerbungen können bis zum 1. März eingereicht werden.