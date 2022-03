Wegen des Ukraine-Kriegs : Feuerwehren setzen Sirenenprobealarm weiter aus

Düsseldorf Die Probealarme der Feuerwehren in NRW dienen für gewöhnlich der technischen Überprüfung. Bereits vergangene Woche hatte die Landesregierung einen landesweiten Test abgesagt.

Um die Menschen angesichts des Krieges in der Ukraine nicht in Angst zu versetzen, verzichtet die Feuerwehr Bottrop zunächst weiter auf ihren monatlichen Probealarm. Zuvor hatten auch die Feuerwehren im Kreis Mettmann angekündigt, den Probealarm auszusetzen. So sollen auch eingetroffene Flüchtlinge aus der Ukraine vor Verunsicherungen bewahrt werden, erklärte der stellvertretende Kreisbrandmeister des Kreises Mettmann, Mirko Braunheim, am Freitag.