Einsätze in NRW : Feuerwehren geben im „Twittergewitter“ Einblick in den Retteralltag

Erneut wollen die Berufsfeuerwehren den Europäischen Tag des Notrufs am 11. Februar nutzen, um in den Sozialen Medien in einem „Twittergewitter“ im Minutentakt über ihre Einsätze zu informieren. Foto: dpa/Robert Michael

Düsseldorf Unter Hashtags wie #Twittergewitter oder #112live berichten am Tag des Notrufs Feuerwehrleute in den Sozialen Medien abermals über ihre Einsätze. Zwölf Stunden lang erfahren Interessierte im Minutentakt das Neuste aus der Leitstelle und vom Einsatzort.

Die Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen lassen am Donnerstag (ab 8.00 Uhr) wieder ein „Twittergewitter“ aufziehen. Zum dritten Mal wollen die Einsatzkräfte den Europäischen Tag des Notrufs am 11. Februar nutzen, um in den Sozialen Medien über ihre Rettungs- und Löscheinsätze zu berichten. Bundesweit beteiligen sich 55 Berufsfeuerwehren, auch viele freiwillige Feuerwehrleute werden mitmachen.