Einsatz in Bochum : Feuerwehr löscht Brand in Leichenhalle

Bochum Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Bochum: In einer Leichenhalle ist ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ihn schnell löschen.

Die Feuerwehr hat einen Brand in einer Leichenhalle geslöscht. Ein Passant hatte am Mittwochnachmittag Rauch an der Halle auf einem Friedhof bemerkt. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit 20 Mann an. Es stellte sich heraus, dass ein Grabgesteck Feuer gefangen hatte.