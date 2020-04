An Ostern : Bochumer Feuerwehr rettet Küken aus Gully

Das Küken, das in Bochum in den Gully gefallen war. Foto: dpa/-

Bochum Die Feuerwehr Bochum ist am Ostersonntag in besonderer Mission unterwegs gewesen: Sie rettete ein Küken, das in einen Gully gefallen war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Österlicher Einsatz der Bochumer Feuerwehr am Sonntagmorgen: Sie wurde alarmiert, um ein Küken aus dem Schmutzkorb eines Gullys zu retten. Eine Passantin hatte laut Mitteilung die junge Ente dort hineinfallen sehen. Die Feuerwehr befreite das hilflos, aber unverletzt in eineinhalb Meter Tiefe sitzende Tier.

Die Passantin brachte es zurück zur wartenden Entenfamilie.

(eh/dpa)