Nur 54 Prozent NRW-FDP wählt Fraktionschef Höne zum Parteichef

Der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Henning Höne, ist neuer Parteichef der Liberalen in Nordrhein-Westfalen. Der 35 Jahre alte Münsterländer wurde am Samstag bei einem Parteitag in Bielefeld mit einem nur mäßigen Ergebnis von 54,5 Prozent an die Spitze der Landespartei gewählt. Nach Partei-Angaben erhielt er 208 Ja-Stimmen bei 157 Nein-Stimmen und 17 Enthaltungen. Gegenkandidaten gab es nicht.