Lediglich Stamp fand lobende Worte NRW-FDP wählt Fraktionschef Höne zum Parteichef — mit nur 54 Prozent

In Bielefeld wurde Höne in den Delegierten-Reden kaum der Rücken gestärkt. Nicht einmal Bundesfinanzminister Christian Linder, der vor Stamp bis 2017 FDP-Vorsitzender in NRW war, erwähnte Höne in seiner langen Rede beim Parteitag. Lediglich Stamp fand lobende Worte. Höne sei „der stärkste Debattenredner im Landtag“ und kristallisiere sich dort „als der eigentliche Oppositionsführer“ heraus, sagte Stamp. Höne war nach der verlorenen Landtagswahl zum Vorsitzenden der nur noch zwölfköpfigen FDP-Landtagsfraktion gewählt worden.