Von Januar bis September 13.600 Fundstücke : Fast täglich wird in NRW eine größere Weltkriegsbombe gefunden

Fast täglich wird in NRW eine größere Weltkriegsbombe gefunden

Düsseldorf Düsseldorf, Köln, Essen, Gelsenkirchen: In etlichen Großstädten mussten jüngst für Bombenentschärfungen Bereiche gesperrt und Gebäude geräumt werden. Es werden mehr größere Weltkriegsbomben entdeckt.

Nahezu jeden Tag wird statistisch gesehen in Nordrhein-Westfalen eine größere Weltkriegsbombe gefunden. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums für die ersten neun Monate 2019 hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Demnach wurden in dem 273 Tage zählenden Zeitraum 263 Sprengbomben mit einem Gewicht von mindestens 50 Kilogramm entdeckt. Das ist rund ein Fünftel mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, als es 214 Bombenfunde in dieser Kategorie gab. Damit tauchen 74 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges vielerorts immer noch gefährliche Sprengmittel auf.