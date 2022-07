Lehrermangel in NRW : Fast 4400 Lehrerstellen unbesetzt - Lücke trotz neuer Jobs vergrößert

In NRW fehlen etliche Lehrer an den Schulen. (Symbolbild) Foto: dpa/Caroline Seidel

Düsseldorf Der Kampf gegen Lehrermangel stellt sich als Sisyphusarbeit heraus: Immer mehr Geld und Stellen werden in die Schulen gepumpt, den riesigen Nachholbedarf kann das jedoch noch lange nicht decken. Fast 4400 Lehrerstellen sind unbesetzt.

Die neue Schulministerin Dorothee Feller (CDU) kündigte Abhilfe an: „Diese Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Lehrerversorgung der Schulen in unserem Land nachhaltig zu verbessern“, versicherte sie der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Das sei eine Daueraufgabe, die nun aktiv angegangen werde. „Wir werden zusätzlich 10 000 Lehrkräfte an unsere Schulen bringen und die Eingangsbesoldung für alle Lehrer auf A 13 anheben.“ Das hatten CDU und Grüne in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.