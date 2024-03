Zahlen für 2023 veröffentlicht Fast 1.000 Beschäftigte kehren Schuldienst in NRW den Rücken

„Wir schauen uns alle Zahlen immer genau an, analysieren sorgfältig und bieten Gespräche an, weil jede Lehrkraft zählt“, sagte Schulministerin Dorothee Feller (CDU) auf Anfrage. Das Ministerium setze alles daran, mehr Lehrkräfte für die Schulen zu gewinnen und sie in ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen. So sollten rund 1200 Alltagshelfer dazu beitragen, dass sich Lehrkräfte wieder mehr um ihr Kerngeschäft kümmern könnten - guten Unterricht. „Gleichwohl müssen wir sehen, dass es Berufswechsel heute in allen Branchen gibt und damit auch im Schulbereich, was für alle eine zusätzliche Herausforderung ist“, sagte Feller.