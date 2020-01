Pädokriminellen-Netzwerk in NRW : Täter sollen Kindesmissbrauch live übertragen haben

Düsseldorf Die Ermittlungen im Missbrauchsfall, der in Bergisch Gladbach seinen Anfang nahm, weiten sich aus: Die Zahl der identifizierten Opfer ist auf bundesweit 36 gestiegen. Einem Medienbericht zufolge sollen einige der Täter zudem Kinder vor den Augen von Chatteilnehmern missbraucht haben.

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass die Zahl der identifizierten Opfer in dem Fall inzwischen auf bundesweit 36 gestiegen ist. Gegen 51 Tatverdächtige in zwölf Bundesländern werde ermittelt, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf.