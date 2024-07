„Fachpraktiker“ NRW bietet neue Ausbildung für Menschen mit Handicap an

Mit einem neu geschaffenen Ausbildungsangebot können junge Menschen mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen bald „Fachpraktiker“ in Service, Betreuung oder Hauswirtschaft werden. Das Angebot richte sich an Menschen, für die aufgrund der Art und Schwere ihrer Behinderung eine herkömmliche Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nicht infrage komme, teilte das Arbeits- und Sozialministerium mit.