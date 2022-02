Phänomen durch Daten nicht nachgewiesen : Mediziner Tenenbaum hält Risiko von „Long Covid“ für Kinder gering

Düsseldorf Das Phänomen „Long Covid“ beschreiben mehrere Erkrankte in Deutschland. Auch Wochen und Monate nach einer Infektion fühlen sie sich noch nicht fit. Kinder sollen eher nicht davon betroffen sein.

Das Risiko von Kindern und Jugendlichen, nach einer Corona-Infektion „Long Covid“ zu entwickeln, ist nach Ansicht des Kindermediziners Tobias Tenenbaum gering. Mit Blick auf die Omikron-Variante müsse zwar festgestellt werden, dass die Infektionszahlen in allen Bevölkerungsgruppen gestiegen seien, die Zahl der schweren Erkrankungen bei Minderjährigen sei jedoch sehr niedrig, sagte der 1. Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie am Donnerstag in Düsseldorf bei einer Pressekonferenz mit NRW-Kinder- und Familienminister Joachim Stamp (FDP).

So müssten an Covid-19 erkrankte Kinder oft nur kurz in die Kliniken eingewiesen werden, die Fallschwere sei „eher gering“, erklärte der Mediziner. Das Phänomen „Long Covid“ sei durch Daten in Deutschland bislang nicht nachgewiesen, sagte der Mediziner, der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Sana-Klinikum Lichtenberg in Berlin ist. Bei Erwachsenen sei „Long Covid“ dagegen „ein relevantes Problem“.

Tenenbaum sprach sich deshalb dafür aus, Kindertageseinrichtungen trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen möglichst weiterzubetreiben. Die gesundheitlichen und sozialen Folgen einer flächendeckenden Schließung der Einrichtungen seien größer als das Risiko einer Infektion und daraus folgenden Covid-Erkrankung.

Familien- und Kinderminister Stamp räumte ein, dass es aufgrund der steigenden Zahl an Infektionsfällen in den Kitas in NRW derzeit Einschränkungen im Betrieb und auch Komplett- oder Teilschließungen von Standorten gebe. „Wir wollen insgesamt dennoch flächendeckende Schließungen weiterhin verhindern“, betonte er.



(ldi/epd)