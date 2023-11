Wetter in NRW Etwas Regen und bis zu 11 Grad am Wochenende

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet zum Wochenende regnerisches Wetter. Am Freitag sei bei schauerartigem Regen mit Temperaturen von 9 bis 11 Grad zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In der Nacht zum Samstag bleibt es demnach voraussichtlich regnerisch.