Beschäftigte in der Pflege werden priorisiert : NRW erwartet am Freitag 309.000 Impfdosen des Herstellers Novavax

NRW erwartet am Freitag 309.000 Impfdosen des Herstellers Novavax

Beschäftigte in der Pflege werden priorisiert

Die Kreise und Städte sollen zuerst Menschen mit dem neuen Vakzin impfen, die in einer Einrichtung mit Impfpflicht arbeiten. Foto: dpa/Alastair Grant

Düsseldorf Am Freitag sollen die ersten Dosen des neuen Impfstoffs des Herstellers Novavax nach Nordrhein-Westfalen geliefert werden. Zuerst soll er Menschen zur Verfügung stehen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind.

NRW ewartet für Freitag (25. Februar) die Lieferung der ersten 309 000 Dosen des neuen Impfstoffs des Herstellers Novavax. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Ab Samstag soll demnach die Hälfte der Menge an die Kreise und kreisfreien Städte geliefert werden, die andere Hälfte werde für Zweitimpfungen eingelagert. Ein entsprechender Erlass ging nach dpa-Informationen am Donnerstagnachmittag an die betreffenden Stellen.