Erstes Lagebild für NRW : In Clans ist jeder Dritte Deutscher

In Clans ist jeder Dritte Deutscher

Düsseldorf Erstmals legt das Landeskriminalamt ein sogenanntes Lagebild vor. Demnach sind in NRW 104 kriminelle Clans aktiv. Auf ihr Konto gehen seit 2016 mehr als 14.000 Straftaten. Viele der Täter sind Deutsche.

In Nordrhein-Westfalen gibt es nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) 104 sogenannte kriminelle Familienclans. „Jahrelang wurden die Hinweise der Bürger zu diesem Problem geflissentlich ignoriert. Damit ist nun endlich Schluss “, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bei der Vorstellung des ersten Lagebildes über kriminelle Clans in NRW am Mittwoch. Die Sicherheitsbehörden gehen demnach von einer Mitgliederstärke von zusammengerechnet rund 6500 Personen aus, „wobei nicht alle Angehörigen kriminell sind“, wie Thomas Jungbluth, leitender Kriminaldirektor beim LKA, betonte.