Kostenloses Angebot für Schwangere : Erstes deutsches Hebammenmobil in Flutgebieten

Das Hebammenmobil des Arbeiter-Samartiter-Bunds (ASB) steht in Ahrweiler auf einem Parkplatz bereit. Ab der kommenden Woche soll es die Versorgung von Schwangeren und Wöchnerinnen im Flutgebiet an der Ahr verbessern. Zahlreiche Hebammenpraxen wurden durch die Hochwasserkatastrophe zerstört. Foto: dpa/Thomas Frey

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Köln In den Flutgebieten in NRW ist noch nicht alles wieder aufgebaut. Schwangere haben es teilweise schwer, zu Ärzten und Hebammen zu gelangen. Deswegen soll das Hebammenmobil nun zu ihnen kommen.

Nach dem tödlichen Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geht ein Hebammenmobil an den Start, das nach Betreiber-Angaben das erste diese Art in Deutschland ist. Für Familien in Flutgebieten - mit teils noch beschädigten Straßen - sei es oft leichter, wenn der weiß-gelbe Bus mit einer Hebamme zu ihnen komme, als sich selbst auf womöglich weite Wege zu machen, sagte die Projektleiterin Stefanie Könitz-Goes vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) der Deutschen Presse-Agentur. An diesem Freitag soll das Hebammenmobil in Bad Neuenahr-Ahrweiler vorgestellt werden.