Eurowings-Maschine aus Rumänien : Erste Erntehelfer offenbar am Donnerstag in Düsseldorf erwartet

Erntehelfer ernten auf einem Feld den ersten Spargel der Saison. Foto: dpa/Jens Büttner

Düsseldorf Die ersten für die Landwirte so wichtigen Saisonarbeiter kommen offenbar am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen an. Erst vergangene Woche hatten sich Innen- und Landwirtschaftsministerium darauf verständigt, dass Erntehelfer einreisen dürften.

Die ersten Erntehelfer aus Rumänien werden offenbar am Donnerstag in Deutschland landen. Die erste Eurowings-Maschine wird gegen Mittag in Düsseldorf erwartet. Das geht aus einer Ankündigung des agrarpolitischen Sprechers der grünen Bundestagsfraktion, Friedrich Ostendorff, hervor. Er kündigte an, den Ablauf des Gesundheitschecks der ersten gelandeten Erntehelfer zu begleiten, „um einen Einblick in die Vorgehensweise zu erhalten“.

Laut Vorgabe des Bundeslandwirtschaftsministeriums ist ein Gesundheitscheck Voraussetzung für die Einreise und soll auf dem Flughafengelände stattfinden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) hatten sich vergangene Woche darauf verständigt, dass die Saisonarbeiter trotz kürzlich verhängter Einreiseverbote kommen dürfen. Angesichts drohender Engpässe in der Landwirtschaft sollen 80.000 ausländische Saisonkräfte unter strengen Auflagen nach Deutschland eingeflogen werden.

(eh)