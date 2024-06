„Die Auswirkungen sind katastrophal“ 2300 Nager in einem Haus – NRW erneut Spitzenreiter bei Animal Hoarding

Das 2023 am häufigsten gemeldete Krankheitssymptom bezog sich auf Erkrankungen der Atemwege (53,8 Prozent). Dahinter folgten gastrointestinale Symptome, wie beispielsweise Durchfall oder Erbrechen und Unterernährung mit jeweils 48,1 Prozent. Verletzungen und Wunden wurden in 40,4 Prozent der Fälle registriert. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle (88 Prozent) wurden Ektoparasiten wie Flöhe oder Zecken festgestellt, in 64 Prozent der Fälle waren die Tiere von Endoparasiten wie Spul- oder Bandwürmern befallen und in etwas mehr als einem Viertel der Fälle (28 Prozent) wurden Hautpilze diagnostiziert.