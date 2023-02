„Wir lassen nicht locker“ Ermittler schöpfen bei organisierten Kriminellen in NRW fast 86 Millionen ab

„Der internationale Rauschgifthandel und -schmuggel bleibt der vorherrschende Kriminalitätsbereich in der OK-Bekämpfung“, bilanziert der Lagebericht. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Anteil in diesem Bereich um elf Prozentpunkte gestiegen. In etwa einem Drittel der OK-Verfahren seien die Tätergruppierungen in mehr als einem Kriminalitätsbereich aktiv.