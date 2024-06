Trinkgeld-Kultur in NRW bei der EM Schotten und Schweizer besonders spendabel

Das könnte allerdings auch mit den unterschiedlichen Trinkgeld-Kulturen in Europa zusammenhängen. Denn wer bereits im Urlaub im europäischen Ausland war, weiß: In einigen Ländern ist es kaum üblich, Trinkgeld zu geben. In anderen Nationen dagegen steht oftmals bereits eine Servicegebühr mit auf der Rechnung – so etwa in Italien oder Spanien. In Frankreich wiederum wird zwar die Rechnung oftmals nicht aufgerundet, jedoch im Anschluss werden einige Münzen auf dem Tisch zurückgelassen.