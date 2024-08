Erstausstattung für i-Dötzchen in NRW Franz kommt in die Schule – so teuer ist der Grundschulstart

Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen enden in zwei Wochen. Am 20. August beginnt das neue Schuljahr. Nach der aktuellen Schülerzahlprognose des NRW-Schulministeriums werden für das Schuljahr 2024/25 insgesamt rund 180.000 Schülerinnen und Schüler in den ersten Klassen der öffentlichen und privaten Grundschulen erwartet. NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) heißt die i-Dötzchen herzlich willkommen: „Mit der Einschulung beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Unsere Lehrerinnen und Lehrer, unser pädagogisches Personal und wir als Schulministerium setzen alles daran, dass die neuen Schülerinnen und Schüler sich wohlfühlen und bestmöglich gefördert werden“, teilt sie auf Anfrage unserer Redaktion mit.