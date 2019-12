Anstieg von Gewaltkriminalität : Zahl der Wohnungseinbrüche in NRW deutlich gestiegen

Zahl der Wohnungseinbrüche in NRW deutlich gestiegen

Ein Einbrecher an einem Fenster (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Düsseldorf Der anhaltende Rückgang der Wohnungseinbrüche scheint vorbei. Zuletzt stiegen die Zahlen sogar wieder kurzzeitig an.

Bei der Zahl der Wohnungseinbrüche zeichnet sich nach langem Rückgang in Nordrhein-Westfalen ein Ende der positiven Entwicklung ab. So stiegen die Einbrüche zuletzt sogar wieder deutlich, wie aus Zahlen des Landeskriminalamts in Düsseldorf hervorgeht.