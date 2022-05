Bericht der Barmer-Krankenkasse : Ein Prozent der Menschen in NRW in 2020 alkoholkrank

Ein Prozent der Menschen in NRW in 2020 alkoholkrank. (Symbolbild) Foto: DPA

Düsseldorf In NRW sind nach Angaben der Krankenkasse Barmer im Jahr 2020 rund 220.000 Männer und Frauen alkoholkrank gewesen. Das entspreche einem Anteil von 1,2 Prozent der Gesamtbevölkerung, erklärte die Krankenkasse am Donnerstag in Düsseldorf mit Verweis auf eine Analyse ihres Instituts für Gesundheitssystemforschung.

In einer bundesweiten Aktionswoche machen vom 14. bis 22. Mai verschiedene Träger sowie Förderer auf das Thema Alkoholsucht und die Gefahren eines zu hohen Alkoholkonsums aufmerksam.

Die Zahl der alkoholkranken Menschen in NRW ist laut der Krankenkasse seit dem Jahr 2016 um 4,2 Prozent gestiegen. „Sowohl das Suchtpotenzial als auch die gesundheitlichen Risiken von Alkohol werden von vielen unterschätzt“, sagte der NRW-Landesgeschäftsführer Heiner Beckmann. Das habe auch damit zu tun, „dass Alkohol in Deutschland ein Kulturgut und gesellschaftlich akzeptiert ist“. Alkohol sei „ein Zellgift, das für die Entstehung von mehr als 200 Krankheiten mitverantwortlich ist“. Unter diesen Krankheiten seien Krebs, psychische Störungen und Leberzirrhose.

In NRW sind die meisten Alkoholkranken der Analyse zufolge zwischen 55 und 65 Jahre alt. Etwa 68.000 Männer und Frauen dieser Altersgruppe seien betroffen. Doch es gebe auch rund 9.400 junge Menschen im Alter bis 30 Jahre, bei denen eine Alkoholabhängigkeit ärztlich festgestellt worden sei.

Weiterhin ist die Alkoholsucht überwiegend ein Problem der Männer. In NRW seien mehr als doppelt so viele Männer wie Frauen davon betroffen. Allerdings wird unter den Frauen ein stärkerer Zuwachs bei den Betroffenen verzeichnet: Während die Zahl der alkoholkranken Männer zwischen 2016 und 2020 um 3,7 Prozent gestiegen sei, gebe es bei den Frauen einen Zuwachs um rund fünf Prozent, hieß es.

(kag/epd)