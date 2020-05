Eichenprozessionsspinner in NRW : Er ist wieder da

Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa/Patrick Pleul 11 Bilder Das ist der Eichenprozessionsspinner

Düsseldorf Die Brennhaare der Larven des Eichenprozessionsspinners können für Menschen sehr gefährlich sein. In einigen Städten in NRW werden die Raupen bereits bekämpft. Wir haben mit einem Experten über die Tiere gesprochen und geben Tipps, wie Sie sich schützen können.

Es wird fleißig gesprüht und gesaugt in den Städten und Wäldern in Nordrhein-Westfalen. Städte, Kommunen und Verbände haben dabei einen gemeinsamen Gegner: den Eichenprozessionsspinner. Er befällt vor allem Eichen an Alleen und Waldrändern, die in der Sonne stehen. Die Haare der Raupen sind für Mensch und Tier gefährlich und können schwere Atemwegs- und Hautreaktionen hervorrufen. „Es ist die gefährlichste allergieauslösende Schmetterlingsraupe Mitteleuropas“, sagt Dr. Mathias Niesar, Leiter des Teams Wald- und Klimaschutz bei Wald und Holz NRW, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Um besonders hohen Populationen vorzubeugen, werden in Düsseldorf noch bis Mai rund 750 der insgesamt etwa 7500 Eichen im Stadtgebiet gezielt mit einem Biozid besprüht. Nach Angaben der Stadt handelt es sich dabei vor allem um Bäume, die in den Vorjahren immer wieder stark befallen waren. Laut Eichenprozessionsspinner-Experten Niesar liegt der Anstieg der Population der Tiere vor allem in der geringen Mortalität begründet. „Es gibt kaum noch Winter, in denen es mal minus 16 Grad kalt wird“, sagt Niesar. Bei diesen Temperaturen würden die Larven nicht überleben. „Und im Frühling und Sommer sind die Temperaturen hoch, und es fällt kaum Regen.“ Das seien ebenfalls Gründe dafür, warum sich die Tiere so rasant vermehren. „Sie mögen es warm und trocken.“

Auch am Niederrhein befasst man sich bereits seit Wochen mit dem Problem. So sind Mitarbeiter des Niersverbandes derzeit damit beschäftigt, mit Sprühkanonen eine Behandlungslösung auf die Blätter möglicher Wirtsbäume zu sprühen. Das Gebiet des Niersverbandes reicht von Goch bis Mönchengladbach.

„Bei dem Mittel handelt es sich um ein biologisches Insektizid, das nur für die Raupen des Eichenprozessionsspinners giftig ist“, sagt Margit Heinz, Pressesprecherin des Niersverbandes unserer Redaktion. Im vergangenen Jahr habe man einen anderen Weg gewählt und damals die Nester mit speziellen Saugern entfernt. „Im Sommer wird sich zeigen, welche der vorbeugenden Maßnahmen effektiver ist“, sagt Heinz.

Laut dem Eichenprozessionsspinner-Experten Niesar sollten die Tiere nur mit Bioziden abgetötet werden, wenn sie sich in stark frequentierten Gebieten aufhalten, wie zum Beispiel in Schulen, auf Spielplätzen oder in Freibädern. Einen restriktiven Einsatz von Bioziden sieht auch der Leitfaden der Landesregierung vor. Das Biozid mit dem „Bacillus Thuringiensis“ führt bei den Larven zu Durchfall. Sie hören auf zu fressen und verenden. Auch andere Schmetterlingsarten könnten davon betroffen sein. Eine für andere Insekten schonendere Methode sei das Absaugen der Nester mit speziellen Saugvorrichtungen, wie sie aktuell zum Beispiel in Mönchengladbach eingesetzt werden.

In Geldern kreiste in den vergangenen Tagen sogar ein Helikopter über das Land und verteilte das Biozid „Foray ES“ aus der Luft auf die betroffenen Bäume. Auch bei dieser Lösung handelt es sich nach Stadtangaben um ein Mittel mit dem Wirkstoff „Bacillus Thuringiensis“. Da man bei der Bekämpfung der Tiere mit Bioziden nur eine kurze Zeitspanne habe, sei das eine „besonders effektive Methode“, um befallene Bäume schnell zu behandeln, sagt Niesar.

Die Larven befinden sich im April noch im Larvenstadium 2, in dieser Zeit sind zwar schon Haare auf den Larven, sie sind aber noch ungiftig. Erst im Larvenstadium 3, das meist im Mai eintritt, wachsen den Tieren die so gefährlichen Gifthaare. „Dabei handelt es sich um winzig kleine Härchen, die mit bloßem Auge kaum zu sehen sind“, sagt der Experte. Zwischen Juli und August wird aus den Raupen dann der Falter mit einer kurzen Lebensdauer: „Der Eichenprozessionsspinner lebt nur an zwei bis drei Tagen“, sagt Niesar. In dieser Zeit müsse er sich paaren, und die Weibchen ihre Eier in den Baumoberkronen an feinen Ästen der Eichen ablegen. Genau an diesem Punkt testet Niesar mit seinem Team eine neue Bekämpfungsform: Die Verwirrmethode. „Dafür werden in einem Stadtgebiet hunderte kleine Pakete mit Sexuallockstoffen ausgehängt“, erklärt Niesar das Vorgehen. „Die Hoffnung besteht darin, dass die Männchen so verwirrt werden und die Weibchen zur Paarung nicht mehr finden.“ Und ohne die sogenannte Hochzeit gibt es im nächsten Jahr auch keine Larven.

Viele Verbände und Städte setzen bei der Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner auch auf natürliche Feinde. So werden zum Beispiel in den betroffenen Gebieten vom Niersverband Nistkästen für Meisen angebracht. Die Hoffnung ist, dass die Vögel die Raupen auf natürliche Weise dezimieren. Ob Meisen wirklich dazu beitragen können, dass die Population der Eichenprozessionsspinner zurückgeht, wollen Niesar und sein Team noch untersuchen. „Dazu wurden Kameras an Meisen-Kästen angebracht, um zu sehen, was sie genau an ihre Jungtiere verfüttern“, sagt der Experte. So könne nicht nur überprüft werden, ob Meisen generell Larven des Eichenprozessionsspinners fressen, sondern auch bis zu welchem Larvenstadium.

Auch sogenannte Eichenprozessionsspinner-Fallen können hilfreich sein. Die Fallen werden an den befallenen Bäumen angebracht und enthalten einen Lockstoff, der die Raupen in einen Beutel lockt, in dem sie dann verenden.

Warum wird so viel Aufwand wegen einer Raupe betrieben?

„Die Brennhaare, die auch über die Luft übertragen werden, können zu entzündlichen Hautreizungen und Atembeschwerden führen“, sagt Niesar. Die Folgen können starker Juckreiz, Bindehautentzündungen und Atemnot sein. „In manchen Fällen ist auch ein allergischer Schock möglich“, so der Experte.

Das Umweltamt gibt Tipps, was zu tun ist, wenn man in Kontakt mit den Nesselhaaren des Tieres gekommen ist. In einem Leitfaden wurde der aktuelle Wissensstand gebündelt, zudem werden praxisnahe Hilfestellungen im Umgang mit dem Tier gegeben. Wichtig sei, dass man vorhandene Gifthaare zum Beispiel mit einem Klebeband von der Haut entferne. Auch Duschen kann bereits erste Symptome lindern. Bei stärkerem Juckreiz oder allergischen Reaktionen können Antihistaminika, ein Antiseptikum oder auch Kortikosteroide helfen.