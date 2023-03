Internationales Hackernetz mit Taten in NRW „Fall, der in der deutschen Geschichte seinesgleichen sucht“

Nach dem in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Schlag gegen ein internationales Netzwerk von Hackern hat das Landeskriminalamt (LKA) Nordrhein-Westfalen weitere Einzelheiten genannt. Das „hochprofessionelle“ und international agierende Netzwerk habe mindestens 601 Unternehmen, Institutionen oder Privatmenschen geschädigt, berichteten LKA-Vertreter am Montag vor Journalisten in Düsseldorf. Allein in Deutschland seien es 37 Geschädigte, dabei gebe aber es ein „sehr, sehr großes“ Dunkelfeld.