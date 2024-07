Statistische Landesbehörde IT.NRW Durchschnitts-Nettokaltmiete in NRW leicht unter Bundesschnitt

Am höchsten war die Nettokaltmiete in Wohnungen, die 2010 und später errichtet wurden: NRW weit betrug die durchschnittliche Nettokaltmiete pro Quadratmeter in Neubauten 8,91 Euro. Auch hier gehören Bonn, Düsseldorf und Münster mit Nettokaltmieten in Neubauten zwischen 11,93 Euro (Bonn) und 11,16 Euro (Münster) zu den Spitzenreitern. In den Baualtersklassen vor der Jahrtausendwende sei ein relativ konstantes Mietniveau in NRW festzustellen, erklärten die Statistiker. Allerdings unterschied sich beispielsweise in Köln und Bonn die durchschnittliche Nettokaltmiete pro Quadratmeter in Altbauten mit einem Baujahr vor 1919 kaum von der in Neubauten.