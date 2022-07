Neugeborene und ältere Menschen : Durchschnittliche Lebenserwartung in NRW verändert sich kaum

Düsseldorf Auch bei der Lebenserwartung älterer Menschen ergaben sich kaum Veränderungen. Nach der aktuellen Sterbetafel haben 70-jährige Frauen in NRW noch eine durchschnittliche fernere Lebenserwartung von 16 Jahren und zehn Monaten - bei Männern dieses Alters sind es 14 Jahre und zwei Monate.

Die durchschnittliche Lebenserwartung für neugeborene Mädchen und Jungen in NRW hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Dienstag in Düsseldorf mitteilte, liegt die Lebenserwartung bei weiblichen Babys laut der Sterbetafel 2019/2021 im Schnitt bei 82 Jahren und elf Monaten. Damit werden Mädchen im Schnitt viereinhalb Jahre älter als neugeborene Jungen, die durchschnittlich 78 Jahre und vier Monate alt werden. Die mittlere Lebenserwartung sowohl bei Mädchen als auch bei Jungen bleibt damit gegenüber der letzten Berechnung von 2018/2020 weitgehend konstant.