Bis zum Schuljahr 2035/36 NRW droht massiver Lehrkräftemangel in Kunst und Musik

Für die Fächer Musik und Kunst fehlen in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Jahren voraussichtlich Tausende Lehrerinnen und Lehrer. Bis zum Schuljahr 2035/36 könnten mehr als 60 Prozent der Stellen für diese Fächer an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen in NRW nicht qualifiziert besetzt werden, wie aus einer von der Telekom-Stiftung in Auftrag gegebenen Prognose hervorgeht, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.