Artenvielfalt dank steigender Wasserqualität : Diese Tiere und Pflanzen leben im Niederrhein

Düsseldorf Die Artenzusammensetzung im Rhein ist im stetigen Wandel. Momentan leben im Niederrhein 43 Fischarten. Wir stellen hier einige Tiere und Pflanzen vor und erklären ihre ökologischen Funktionen.

Laut dem Fachbericht „Entwicklung und ökologisches Potenzial der Fische des Rheins in NRW“ vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) in NRW wurden in historischen Aufzeichnungen noch 43 ursprünglich im Niederrhein vorkommende Fisch- und Rundmaularten dokumentiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Rhein stark durch Haushalts- und Industrieabwasser verschmutzt. In der Zeit von 1880 bis 1950 wurden noch 30 Arten dokumentiert. In der Zeit des Höhepunkts der Verschmutzung zählten die Forscher lediglich 28 Arten. Besonders dank der Einführung von Kläranlagen in den 1970er Jahren wurde die Wasserqualität wieder besser.