Aachen - versuchter Mord

Am 27.1.2022 kam es im Bereich des Elsassplatzes in Aachen zu einer mehrfachen Schussabgabe. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass zwei bislang unbekannte Tatverdächtige mit einer scharfen Pistole mehrfach in eine Bäckerei sowie eine Wohnung geschossen haben. Die beiden männlichen Verdächtigen trugen zur Tatzeit Kapuzenjacken, Trainingshosen und Sneaker, sind zwischen 1,70 und 1,90 Meter groß und 18 bis 33 Jahre alt. Hinweise, die zur Ergreifung der Tatverdächtigen führen, werden mit 3.000,- Euro belohnt. Hinweise können auch hier an die Polizei Aachen geliefert werden.