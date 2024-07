Zahlen des LKA Diebstahl in Krankenhäusern nimmt zu – Kliniken investieren

Die Zahl der Diebstähle in Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen nimmt zu. 2023 wurden insgesamt 4.254 Fälle gemeldet, ein Anstieg von 17,9 Prozent, berichtet das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen. „In vielen Fällen wird Geld, Elektrogerät und Schmuck entwendet.“ Die polizeiliche Kriminalstatistik zeige aber auch: Im Fünf-Jahres-Vergleich sank die Anzahl der gemeldeten Vorfälle um 20,8 Prozent – denn 2019 waren in Krankenhäusern sogar 5.371 Diebstähle gemeldet worden. Das LKA wies darauf hin, dass sich die Daten auf Krankenhäuser, aber auch Kurheime und Sanatorien beziehen. Es seien Straftaten innerhalb der Einrichtungen erfasst als auch in ihren „unmittelbaren Nahbereichen“.