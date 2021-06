Weniger Eheschließungen im Corona-Jahr 2020 : „Eine Hochzeit als Zoom-Party funktioniert nicht“

Köln 2020 haben in NRW deutlich weniger Menschen geheiratet als im Vorjahr. Manche Paare mussten ihre Feier wegen der Pandemie gleich zweimal verschieben. Hochzeitsplaner wie Jana Sander aus Köln hoffen nun auf einen guten Herbst.

In normalen Zeiten organisiert Jana Sander bis zu 15 Hochzeitsfeiern im Jahr in ganz Nordrhein-Westfalen. „Im vergangenen Jahr sind gerade mal vier der ursprünglich geplanten Hochzeiten übrig geblieben“, sagt die Hochzeitsplanerin aus Köln. Manche Paare hätten wegen der Pandemie erst vom Frühjahr auf den Herbst verschoben und die Feier dann noch einmal auf dieses Jahr verlegt.

„Es passiert auch jetzt gerade noch so gut wie gar nichts in Sachen Hochzeitsplanungen“, sagt Jana Sander. Vor ein paar Tagen hat sie auf Instagram verkündet, dass sie mit ihrer Agentur „Herzenswerk“ wieder am Start ist. Eine neue Anfrage habe sie bisher bekommen, allerdings für eine Hochzeit im Frühjahr 2022. Drei Feiern soll sie für Kunden im Sommer planen. „Aber wenn jetzt alles stabil bleibt über die Impfquote, wird es im Herbst bestimmt wieder richtig losgehen.“ Sie hat den Eindruck, dass sich nach den Erfahrungen im vergangenen Jahr im Moment noch niemand so recht festlegen wolle. „Wobei auch klar ist: Eine Hochzeit als Zoom-Party funktioniert nicht“, sagt die 51-Jährige. „Man will ja nicht wie bei einer Konferenz Infos austauschen, sondern Emotionen.“