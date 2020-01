Anstieg in NRW : Deutlich mehr Verfahren zur Kinderpornografie in 2019

Düsseldorf Allein in NRW wurden innerhalb eines Jahres 2805 Verfahren registriert. Das sind 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Und dafür gibt es gleich mehrere Gründe.

Der Anstieg liege einerseits daran, dass in den USA seit 2012 Internetprovider, E-Mail-Anbieter und Datenhoster alle grafischen Inhalte, die im Netz verschickt werden, automatisiert nach Kinderpornografie filtern, hieß es in dem Zeitungsbericht. Daher erhielten die deutschen Behörden aus den USA immer mehr Hinweise auf Täter in Deutschland. Außerdem steige die Kripo in Nordrhein-Westfalen seit 2019 laut Innenministerium tiefer in die Ermittlungen ein. Sie suche bei Verdächtigen zunehmend nach Querverbindungen zu anderen Pädokriminellen. Auch das erhöhe die Fallzahlen in Sachen Kinderpornografie.