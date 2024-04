Vor allem wegen dieser Erkrankungen Der Krankenstand in NRW liegt über dem Bundesdurchschnitt

„Die hohen Ausfallraten bei den Beschäftigten hat sich in den ersten Monaten des Jahres verfestigt. Damit ist leider die erhoffte Trendwende beim Krankenstand in NRW ausgeblieben“, sagte der Leiter der DAK-Landesvertretung in NRW, Klaus Overdiek. Für die aktuelle Analyse hatte das Berliner Iges-Institut die Daten von rund 384.000 erwerbstätigen DAK-Versicherten in Nordrhein-Westfalen ausgewertet.