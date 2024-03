Proteste in NRW Erneut demonstrieren Tausende gegen Hetze und Rassismus

In der Landeshauptstadt hatte das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ am Samstag zu einer Kundgebung „gegen extreme Rechte und Rassismus“ aufgerufen. Nach Angaben der Polizei kamen rund 1000 Teilnehmer in den Zoopark. Ursprünglich angemeldet waren 1500. Starke Polizeikräfte waren vor Ort, um ein mögliches Aufeinandertreffen der beiden Gruppen zu verhindern, wie es am Rande der mehrstündigen Veranstaltungen hieß.