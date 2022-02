Termine 2022 : Das sind die nächsten verkaufsoffenen Sonntage in NRW

Foto: dpa/Malte Krudewig Infos Das sind die nächsten verkaufsoffenen Sonntage in NRW

Düsseldorf In vielen größeren Städten öffnen die Geschäfte auch 2022 wieder sonntags ihre Pforten. So auch in Winterberg, Essen und Bielefeld. Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen ist allerdings noch nicht klar, ob alle Termine eingehalten werden können. Eine Übersicht.

Geöffnete Läden am Sonntag – das gehört für viele mittlerweile dazu, jedenfalls in regelmäßigen Abständen. Noch nicht alle Termine für dieses Jahr stehen fest, aber ein paar haben wir schon einmal zusammengestellt.

Der nächste verkaufsoffene Sonntag in Nordrhein-Westfalen findet am 27. Februar in Winterberg statt. Geschäfte haben dann von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Auch im Frühjahr planen einige NRW-Städte verkaufsoffene Sonntage, etwa Bielefeld, wo es gleich mehrere Termine im April gibt.

Eine Übersicht über die nächsten Verkaufsoffenen Sonntage in der Region finden Sie hier.

