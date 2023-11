145 Prozent mehr Darum schwimmen Lachse aus dem Meer bis nach NRW

In den vergangenen fünf Jahren seien Trockenheit und niedrige Flussstände ein großes Problem für Wanderfische wie die Lachse gewesen. In diesem Jahr seien die Wasserstände durch dem vielen Regen im Spätsommer und im Herbst aber so hoch, dass Fische auch an Engstellen besser vorbeikommen. Deshalb hätten deutlich mehr Tiere als sonst den weiten Weg vom Meer durch den Rhein bis in Sieg, Wupper und Rur geschafft. Lachse wandern nach ein oder mehreren Jahren im Meer in ihre Heimatbäche zurück, um dort abzulaichen und Nachwuchs zu zeugen.