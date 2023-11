Auch nachts Darum fliegen bis Ende Dezember Kampfjets über NRW

Und genau diese Jets sind in nächster Zeit in NRW unterwegs. „Durch Vermessungsflüge am Flugplatz Nörvenich wird es in unregelmäßigen Abständen zu erhöhtem Flugbetrieb mit abgewandelten Anflugverfahren kommen. Durch diese Anflüge mit erhöhter Geschwindigkeit wird es dann zu einer zeitweise höheren Lärmbelastung kommen“, teilt die Bundeswehr mit.