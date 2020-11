Forderung nach Klarheit : „Corona-Abitur“ besorgt NRW-Schüler – Prüfungsthemen sollen gestrichen werden

Düsseldorf Vertreter von Schülern, Lehrern, Eltern und Opposition fordern von der NRW-Landesregierung Klarheit über Leistungsanforderungen im Corona-Jahr.

Das Abitur müsse angepasst werden, sagte Sophie Halley von der Landesschülervertretung am Mittwoch in Düsseldorf . „Es ist absolut nicht mehr realistisch, dass der Lehrplan in irgendeiner Weise eingehalten werden kann.“ Dies erzeuge bei den Oberstufenschülern „den größten Druck“.

SPD und Grüne fordern von der schwarz-gelb geführten Landesregierung Nordrhein-Westfalens mit Nachdruck flexiblere Lösungen für den Umgang mit der Corona-Pandemie an Schulen. Es sei „kurz vor zwölf“, wenn man komplette Schulschließungen vermeiden wolle, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Mittwoch in Düsseldorf. Ein Fünftel der Klassen in NRW habe bereits keinen Regelunterricht mehr. „Jetzt ist noch Zeit zum Handeln“, sagte Grünen-Fraktionschefin Josephine Paul.