Richtige Mülltrennung Biotonne im Fokus – Bundesweite Kontrolle des Inhalts der Tonnen

Aus dem Biomüll in unseren Tonnen wird in speziellen Anlagen Biokompost gewonnen. Dieser wird dann in der Landwirtschaft eingesetzt und somit in den Nährstoffkreislauf zurückgeführt. Der Kompost gebe laut Wirfuerbio dem Boden die entnommenen Nährstoffe zurück, die ihm durch den Pflanzenanbau entnommen wurden: Der aus Bioabfällen hergestellte Kompost stabilisiere und verbessere außerdem den Humusgehalt und helfe, die Verwendung von Torf zu ersetzen. Geraten Fremdmaterialien in den Biomüll, stören sie die Herstellung von Kompost und bleiben im schlimmsten Fall darin zurück, wenn er wieder auf die Felder ausgebracht wird. Biomüll, der in zugeknoteten Plastiktüten entsorgt wird, muss übrigens aussortiert werden und kann nicht händisch getrennt werden. Diese Tüten wandern dann in den Restmüll, wertvolle Biomasse für die Kompostierung geht so verloren.