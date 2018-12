„Lang andauernde Brände“: BUND fordert Aufklärung über schwelende Bergbauhalden in NRW

Düsseldorf/Essen „Berge“ sagen Fachleute zu dem tauben Gestein, das bei der Kohleförderung übrig bleibt. Es ist nutzlos und wird zu Halden aufgeschüttet. In den Steinen stecken aber Kohlereste. Sie entzünden sich und brennen teils seit Jahrzehnten - auf Kosten der Umwelt.

Kurz vor dem endgültigen Ausstieg aus der Steinkohleförderung in Deutschland fordert die Umweltorganisation BUND Aufklärung über die seit vielen Jahren schwelenden Halden aus dem Abbau. „Allein in Nordrhein-Westfalen treten in zehn Halden lang andauernde Schwelbrände auf. Dort werden unbekannte Mengen schädlicher Gase freigesetzt“, sagte BUND-Bergbauexperte Dirk Jansen der Deutschen Presse-Agentur. Er beruft sich auf Angaben der zuständigen Aufsichtsbehörde, der Bezirksregierung Arnsberg. Die Kohleförderung endet offiziell Ende nächster Woche mit der letzten Ruhrgebietszeche in Bottrop.

Nach der Antwort der Bergbaubehörde auf die BUND-Anfrage gibt es sogenannte Warmbereiche in sieben Halden im Ruhrgebiet, unter anderem in Gelsenkirchen, Gladbeck und Dinslaken. Hinzu kommen zwei Halden im Raum Aachen und eine in Ibbenbüren am Rand des Münsterlandes. Der BUND beziffert die Maximaltemperaturen der Schwelbrände auf bis zu 260 Grad Celsius. An zwei Halden liefen bereits langwierige Maßnahmen zur Brandbekämpfung, erklärte der BUND.