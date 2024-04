Bauarbeiten in NRW Brücke über A40 abgerissen – Sperrung in Essen bis Montagmorgen

Bauarbeiter haben eine Fußgängerbrücke über der viel befahrenen Ruhrgebiets-Autobahn 40 in Essen demontiert. Das marode Bauwerk ist in der Nacht zum Samstag in der Mitte durchtrennt worden, wie die Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH mitteilte. Per Kran wurden anschließend zwei große Teile auf Tieflader gehoben. Sie sollen im Tagesverlauf abtransportiert und in der Nähe der Baustelle zerlegt werden.