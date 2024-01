Blitzer-Posse auf A3 bei Köln Von Tempo 100 auf 80 – in wenigen Metern

Interessant ist ein weiterer Kommentar im Blitzer-Portal. „In NRW gibt es keinen Mindestabstand für Blitzer in Bezug von Verkehrsschildern“, schreibt ein Nutzer. Für die Geschwindigkeitsüberwachung sind die Bundesländer zuständig. Und tatsächlich: Nordrhein-Westfalen ist dabei eines von wenigen deutschlandweit, in denen es keinen Mindestabstand für Temposchilder und Messanlagen gibt. Was bedeutet das für den Fall am Heumarer Dreieck?