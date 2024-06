Wetterlage zum Wochenstart Wolken und etwas Regen – NRW bleibt von Unwetter verschont

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen meldete am Sonntag keine Überschreitungen von Hochwassermarken. Für weite Teile Bayerns und Baden-Württembergs bestand am Sonntag laut DWD-Vorhersage erneut die Gefahr von teils unwetterartigen Gewittern mit Starkregen. In Oberbayern war in der Nacht zum Sonntag ein Feuerwehrmann bei einer Rettungsaktion in den Fluten ums Leben gekommen.