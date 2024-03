Rückläufige Entwicklung NRW-Binnenschiffe haben 2023 weniger Güter umgeschlagen

Die bedeutsamste Wasserstraße in NRW ist der Rhein, dreiviertel der beförderten Güter wurden an Häfen an dieser Wasserstraße umgeschlagen. Auf dem zweiten Platz rangierte 2023 das Westdeutsche Kanalnetz mit seinen Häfen mit einem Anteil von 22,4 Prozent. Die NRW-Häfen am Mittellandkanal und im Wesergebiet spielen eine untergeordnete Rolle.