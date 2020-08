Mathe und Naturwissenschaften : NRW bietet Schulunterricht in zentralen Flüchtlingseinrichtungen an

NRW bietet Schulunterricht in zentralen Flüchtlingseinrichtungen an

An einer Tafel sind die Worte "Herzlich willkommen" in verschiedenen Sprachen aufgeschrieben. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Düsseldorf Durch das Bildungsangebot sollen insbesondere die deutsche Sprache und bei Bedarf die Alphabetisierung sowie Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in Mathematik, Gesellschaftslehre und Naturwissenschaften vermittelt werden.

Das Land NRW möchte in allen zentralen Landesunterbringungseinrichtungen für Flüchtlinge Unterricht für die dort lebenden Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter anbieten. Die erste Einrichtung in Münster beginnt am 17. August mit dem Angebot, wie das Schul- sowie das Flüchtlingsministerium am Freitag in Düsseldorf mitteilten. Die Landesunterbringungseinrichtung in Bad Driburg (Kreis Höxter) werde dann zeitnah folgen, hieß es. Die Ausweitung des Angebots auf alle Einrichtungen im Land erfolge dann „sukzessive“.