„Eines der größten Gartenfestivals der Welt“ NRW bewirbt sich um Internationale Gartenschau 2037 in Garzweiler

Fünf Anrainerkommunen des Tagebaus Garzweiler bewerben sich um die Ausrichtung der IGA im Jahr 2037 und haben dazu eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese sieht demnach eine dezentrale Konzeption vor. Als Hauptstandorte sind die Städte Jüchen und Mönchengladbach sowie die Ortschaft Erkelenz-Keyenberg vorgesehen. Auch die Ortschaft Titz-Jackerath, der ehemalige Kraftwerksstandort Frimmersdorf in Grevenbroich sowie Erkelenz-Holzweiler, wo 2025 das Dokumentationszentrum Garzweiler entstehen soll, werden vorgeschlagen. Dabei sollen laut Studie Synergieeffekte durch die Internationale Bau- und Technologieausstellung (IBTA) genutzt werden, die in den Jahren 2025 bis 2035 im Rheinischen Revier stattfinden soll.