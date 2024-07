Anliegen von Bürgern NRW bekommt unabhängigen Polizeibeauftragten

Die neue Anlaufstelle ist am Landtag angesiedelt und soll das Vertrauen der Menschen in die Polizei erhöhen. CDU und Grüne hatten die Einsetzung in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben. Vor allem für die Grünen war das ein Herzensanliegen. In mehreren Bundesländern gibt es bereits Polizeibeauftragte. Mit Uli Grötsch wählte der Bundestag zudem im März den ersten Polizeibeauftragten des Bundes.