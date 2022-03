Erinnerung von NRW-Beauftragter : Unternehmen müssen Corona-Nachweise löschen

Düsseldorf Arbeitgeber müssen sämtliche Daten ihrer Beschäftigten im Zusammenhang mit Corona müssen vollständig löschen. Darauf weist die NRW-Landesbeauftragte Bettina Gayk hin. Es gibt genaue Vorgaben.

Die von den Arbeitgebern erhobenen Daten zu einer Impfung, Genesung oder Testung müssten spätestens sechs Monate nach Erhebung vernichtet oder gelöscht werden, erklärte Gayk am Mittwoch in Düsseldorf. Da die Rechtsgrundlage am 20. März mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes entfallen ist, „gehen wir davon aus, dass die Speicherung regelmäßig nicht mehr erforderlich ist und die Daten schon jetzt gelöscht werden sollten“, betonte sie.